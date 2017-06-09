Мэтт Каллен: Кросби вдохновил нас на подвиги

Форвард «Питтсбурга» Мэтт Каллен оценил вклад капитана команды Сидни Кросби в победу в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (6:0).

«Когда Сид играет так, как сегодня, за ним легко следовать остальной команде. Он вдохновил нас на подвиги и сделал так, что вся команда сыграла блестяще. Было здорово видеть, что он находится в сумасшедшей форме в последних двух матчах», – приводит слова Каллена официальный сайт НХЛ.

Напомним, в пятом матче Кросби сделал три голевые передачи и завершил игру с показателем полезности «+2». Теперь на счету 29-летнего форварда 27 (8+19) очков в 23 матчах плей-офф.

«Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.