Мэтт Каллен: Кросби вдохновил нас на подвиги
Форвард «Питтсбурга»
Мэтт Каллен оценил вклад капитана команды Сидни Кросби в победу в шестом матче
финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (6:0).
«Когда Сид играет так, как сегодня, за ним легко следовать остальной команде. Он вдохновил нас на подвиги и сделал так, что вся команда сыграла блестяще. Было здорово видеть, что он находится в сумасшедшей форме в последних двух матчах», – приводит слова Каллена официальный сайт НХЛ.
Напомним, в пятом матче Кросби сделал три голевые передачи и завершил игру с показателем полезности «+2». Теперь на счету 29-летнего форварда 27 (8+19) очков в 23 матчах плей-офф.
«Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.
Матч
Питтсбург - Нэшвилл - 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
Голы:
Шульц (Хорнквист, Кросби), 1:31 (1:0 - бол.). Раст (Дэйли, Куниц), 6:43 (2:0). Малкин (Хэйнси, Кессел), 19:49 (3:0). Шири (Кросби, Гюнцель), 21:19 (4:0). Кессел (Кросби, Мяяття), 28:02 (5:0). Хэйнси (Малкин, Кессел), 36:40 (6:0).
Место и дата
09 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция