Марио Гомес продлил контракт с «Вольфсбургом»
Источник: ФК «Вольфсбург»Комментарии
Форвард сборной Германии Марио Гомес продолжит выступления за «Вольфсбург».
Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, сегодня 31-летний футболист поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до лета 2018 года.
„Aus voller Überzeugung“ - @Mario_Gomez bleibt ein Wolf ➡️ https://t.co/cg2bdXq0ZQ pic.twitter.com/lqgLQxp5Qo— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 9 июня 2017 г.
В минувшем сезоне нападающий «волков» сыграл 33 матча и забил 16 голов.
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