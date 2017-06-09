Марио Гомес продлил контракт с «Вольфсбургом»

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Защитник «Вольфсбурга» Родригес прибыл в офис «Милана» (видео) Левый защитник «Вольфсбурга» и сборной Швейцарии Рикардо Родригес прибыл в офис «Милана», сообщает пресс-служба «россонери».

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«Вольфсбург» обыграл «Айнтрахт» (Брауншвейг) в первом переходном матче бундеслиги Первый переходной матч за право играть в бундеслиге между «Вольфсбургом» и «Айнтрахтом» (Брауншвейг) завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Вольфсбурга».

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Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес перейдет в «Милан» Защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес перейдет из «Вольфсбурга» в «Милан», сообщает Bild.

«Барселона» планирует перехватить у «Милана» защитника сборной Швейцарии Как сообщает Mundo Deportivo, защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны».

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