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Марио Гомес продлил контракт с «Вольфсбургом»

Источник:  ФК «Вольфсбург»Комментарии

Форвард сборной Германии Марио Гомес продолжит выступления за «Вольфсбург».

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, сегодня 31-летний футболист поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до лета 2018 года.

В минувшем сезоне нападающий «волков» сыграл 33 матча и забил 16 голов.

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