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Виталий Мутко: Хочется пожелать Слуцкому подтвердить реноме нашей тренерской школы

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал назначение Леонида Слуцкого главным тренером «Халл Сити».

«У нас были успешные менеджеры, владельцы клубов, игроки. Были, но мало. Теперь появился такой специалист. Хочется пожелать ему удачи, чтобы оправдал надежды, возложенные на него, подтвердил реноме нашей тренерской школы», – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, в пятницу «Халл Сити» объявил о назначении Слуцкого главным тренером команды.

По итогам прошлого сезона «тигры» вылетели из премьер-лиги и будут играть в чемпионшипе.

«Халл Сити» стал пятым клубом в тренерской карьере Слуцкого после «Уралана», «Москвы», «Крыльев Советов» и ЦСКА.

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