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Динияр Билялетдинов: Отношение болельщиков к Слуцкому в Англии сразу будет предвзятым

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший полузащитник Динияр Билялетдинов прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Халл Сити».

- Это новый шаг в развитии карьеры Леонида Викторовича, следующий вызов. Жаль только, что это не премьер-лига, но именно чемпионшип - настоящий английский футбол, настоящая Англия. Отношение болельщиков, думаю, сразу будет предвзятым.

Я, конечно, не могу сказать точно про тот коллектив, в котором он окажется, но вот у меня в «Эвертоне» в этом плане все было профессионально; нравится тебе или нет, но тренер - это уважение, профессиональное отношение к делу. Там так принято, и это лучше для всех - для игроков, тренерского штаба, руководителей. Думаю, никаких закулисных игр не будет.

Жесткость, как мне кажется, нужна в такой самобытной лиге, как российская, где она нужна ради дисциплины. Если люди туда попадают, они этим дорожат, они сами дисциплинированы и будут подчиняться воле тренера, - рассказал Билялетдинов, ранее защищавший в АПЛ цвета «Эвертона».

 

Слуцкий прибудет в расположение английского клуба на следующей неделе и приступит к работе.

Напомним, «Халл» по итогам сезона-2016/17 вылетел в чемпионшип.

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