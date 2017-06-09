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«Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Интера», на которого также претендует «Зенит»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Марцело Брозович
Марцело БрозовичФото: Gettyimages.ru

Как сообщает Ilsussidiario.net, к полузащитнику «Интера» Марцело Брозовичу проявляют интерес сразу два московских клуба – ЦСКА и «Спартак».

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов выложить за игрока сборной Хорватии, а также его партнера по клубу Джейсона Мурильо, 45 млн евро.

Отмечается, что в руководстве миланской команды готовы рассмотреть предложения по футболистам, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей.

Добавим, что 1 июня «Зенит» возглавил итальянец Роберто Манчини, который ранее руководил «Интером».

В минувшем сезоне 24-летний Брозович провел во всех турнирах 28 матчей, забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи. Его трансферный лист оценивается в 20 млн евро, а контракт с клубом из серии А рассчитан до 2021 года. 

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