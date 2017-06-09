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Михаил Гершкович: Я очень рад за Леню

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович высказался о назначении Леонида Слуцкого главным тренером «Халл Сити».

«Я очень рад за Леню и желаю ему удачи в «Халл Сити», – приводит «Р-Спорт» слова Гершковича. – Я уверен в нем и в том, что он добьется больших успехов в Англии.

Слуцкий – целеустремленный человек, который ставит высокие задачи перед собой и умеет выполнять их. Очень надеюсь, что в его лице поднимется мнение о советской и российской тренерской школе, несмотря на определенный пессимизм со стороны некоторых людей».

Напомним, в пятницу «Халл Сити» объявил о назначении Слуцкого главным тренером команды.

По итогам прошлого сезона «тигры» вылетели из премьер-лиги и будут играть в чемпионшипе.

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