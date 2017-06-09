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Мората дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората принял решение покинуть столичный клуб этим летом.

Как сообщает авторитетное издание Daily Telegraph, игрок сборной Испании согласился на переход в «Манчестер Юнайтед». 

Отмечается, что английский клуб продолжает вести переговоры с руководством «сливочных» и надеется, что сумма в размере 60-ти млн евро устроит действующего победителя Лиги чемпионов. 

Ранее сообщалось, что «Реал» готов отпустить Морату за 100 млн евро.

Накануне агент игрока заявил, что его клиент примет окончательное решение по вопросу своего будущего в ближайшие дни. Помимо «МЮ», на испанца претендует «Милан». 

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