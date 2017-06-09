«Зенит» может подписать форварда «Порту» Андре Силву

Как сообщает «Матч ТВ», следующим клубом нападающего «Порту» Андре Силвы может стать «Зенит».

По информации источника, Силва может стать одним из двух топовых приобретений «Зенита» в это межсезонье. Также на футболиста претендует «Милан».

Напомним, в сезоне-2016/17 португалец в 44 матчах забил 21 гол и отдал 8 голевых передач. Контракт 21-летнего футболиста с португальским клубом истекает 30 июня 2021 года.

По данным Transfermarkt.de, стоимость Силвы составляет 16 миллионов евро.

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