Сергей Харитонов: Мой козырь в поединке против Сокуджу – ударная техника

Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Сергей Харитонов рассказал своем сопернике Рамо Сокуджу на турнире M-1 Challenge 80, который состоится в Харбине (Китай).

- Сокуджу взрывной, хорошо борется, у него сильный удар, достаточно опытный боец. Будет не просто. Мой козырь – это ударная техника. Но бой покажет и решать зрителям.

Я начал подготовку сразу после последнего боя. Основная часть проходила в тренировочном лагере на острове Самуи. Тут есть все для полноценной подготовки спортсмена. Мне помогают Рамис Терегулов, Алим Набиев, Тимур Айляров. Тренирует нас как обычно Руслан Кривуша. Тренируемся по плану.