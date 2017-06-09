Юрий Калитвинцев признан лучшим тренером ФНЛ минувшего сезона

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев признан общим собранием ФНЛ лучшим тренером сезона-2016/17 в лиге. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Напомним, что «Динамо» досрочно гарантировала себе выход в РФПЛ, по итогам всего сезона, заняв первое место в турнирной таблице.

Лучшим бомбардиром и нападающим ФНЛ стал форвард московского «Динамо» Кирилл Панченко, забивший 24 гола в 34 матчах. Приз лучшему полузащитнику достанется Анатолию Катричу. Лучшим вратарем сезона-2016/17 годов признан голкипер «Спартака-Нальчика» Антон Антипов, отстоявший «на ноль» в 13 матчах. Лучшим защитником ФНЛ стал Алексей Рыбин из «Тамбова». Его одноклубник, защитник Марат Быстров признан игроком-открытием сезона. Лучшим молодым футболистом ФНЛ признала полузащитника «Факела» Александра Трошечкина.