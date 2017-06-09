«Спартак» продлил контракт с Пантелеевым

Полузащитник Владислав Пантелеев продлил контракт со «Спартаком». Новое соглашение 20-летнего воспитанника клуба с красно-белыми рассчитано до 31 мая 2018 года.

В минувшем сезоне Пантелеев выступал за «Спартак-2». В 32 матчах за вторую команду клуба в ФНЛ полузащитник забил пять голов.

Отметим, что Пантелеев дебютировал в молодежной команде «Спартака» в сезоне 2013/2014.

Кроме того, «Спартак» объявил о том, что три игрока, выступавшие за «Спартак-2» завершают выступление за команду в связи с истечением срока контракта.

«Спартак» покидают полузащитники Константин Савичев, Иппэй Синодзука и форвард Артем Федчук.

Таблица трансферов РФПЛ