Три клуба НБА интересуются Милошем Теодосичем

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Победа «Питтсбурга» и гол Малкина, ЦСКА обыграл «Химки», Халеп в финале «Ролан Гаррос». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра пятницы.

Укол от Де Коло. ЦСКА уверенно переиграл «Химки» Нандо Де Коло, второй год подряд получив приз имени Александра Гомельского, помог ЦСКА с побед стартовать в финальной серии против «Химок».

Димитрис Итудис: Антонов на протяжении всего сезона упорно работал Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Химками» в первом матче финального противостояния Единой лиги ВТБ похвалил резервиста Семена Антонова.

Нандо Де Коло: Этот сезон – самый сложный Защитник ЦСКА – о победе над «Химками» в первом финальном матче Единой лиги ВТБ и втором Призе Гомельского в своей карьере.

Душко Иванович: Нужно думать только об игре и том, как победить Главный тренер подмосковных «Химок» Душко Иванович после поражения от ЦСКА в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ посетовал на потерю концентрации у подопечных.

Сергей Иванов: Еще бы пара минут, и преимущество в 28 очков – как корова языком слизнула Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками» (94:88).

Серей Базаревич: У ЦСКА слишком большое преимущество над «Химками» Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Серей Базаревич поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками» (94:88).

ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче финальной серии Баскетболисты московского ЦСКА переиграли подмосковные «Химки» в первом матче финального противостояния Единой лиги ВТБ.