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Три клуба НБА интересуются Милошем Теодосичем

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Майами», «Бруклин» и «Сакраменто» проявляют интерес к защитнику ЦСКА Милошу Теодосичу.

- К Милошу проявляют интерес три клуба: «Майами», «Нетс» и «Сакраменто». Но по правилам НБА в переговоры с игроком они смогут вступать лишь в начале июля, - цитирует агентство ТАСС неназванный источник, знакомый с ситуаций.

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин признавался, что в случае предложения из НБА армейский клуб не сможет удержать защитника.

Серб защищает цвета красно-синих с 2011 года.


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