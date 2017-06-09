Три клуба НБА интересуются Милошем Теодосичем
Клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Майами», «Бруклин» и «Сакраменто» проявляют интерес к защитнику ЦСКА Милошу Теодосичу.
- К Милошу проявляют интерес три клуба: «Майами», «Нетс» и «Сакраменто». Но по правилам НБА в переговоры с игроком они смогут вступать лишь в начале июля, - цитирует агентство ТАСС неназванный источник, знакомый с ситуаций.
Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин признавался, что в случае предложения из НБА армейский клуб не сможет удержать защитника.
Серб защищает цвета красно-синих с 2011 года.
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