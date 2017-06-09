Савичев, Синодзука и Федчук покидают «Спартак-2»

«Спартак» не стал продлевать контракты с Константином Савичевым, Иппэем Синодзукой и Артемом Федчуком. Об этом информирует официальный сайт красно-белых.

«В связи с истечением срока действия трудовых договоров наш клуб покидают три футболиста, выступавших за «Спартак-2»: полузащитники Константин Савичев (1994 г. р.) и Иппэй Синодзука (1995 г. р.), а также нападающий Артем Федчук (1994 г. р.). Мы благодарим Константина, Иппэя и Артема за время, проведенное в составе красно-белых, и желаем им успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении.

В завершившемся сезоне Артем Федчук провел в составе «Спартака-2» 32 встречи и забил десять мячей. Савичев выходил на поле в 30 матчах первенства ФНЛ и отличился двумя голами. Синодзука сыграл в составе красно-белых 15 встреч, записав на свой счет один забитый мяч.