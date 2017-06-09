Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург6 : 0Нэшвилл
Теннис  Маррэй7:6, 3:6, 7:5, 2:2Вавринка
Футбол  Россия- : -Чили
Футбол  Бразилия0 : 1Аргентина
Теннис  Надаль- : -Тим
Волейбол  Франция- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Савичев, Синодзука и Федчук покидают «Спартак-2»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

«Спартак» не стал продлевать контракты с Константином Савичевым, Иппэем Синодзукой и Артемом Федчуком. Об этом информирует официальный сайт красно-белых.

«В связи с истечением срока действия трудовых договоров наш клуб покидают три футболиста, выступавших за  «Спартак-2»: полузащитники Константин Савичев (1994 г. р.) и Иппэй Синодзука (1995 г. р.),  а также нападающий Артем Федчук (1994 г. р.). Мы благодарим Константина, Иппэя и Артема за время, проведенное в составе красно-белых, и желаем им успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении.

В завершившемся сезоне Артем Федчук провел в составе «Спартака-2» 32 встречи и забил десять мячей. Савичев выходил на поле в 30 матчах первенства ФНЛ и отличился двумя голами. Синодзука сыграл в составе красно-белых 15 встреч, записав на свой счет один забитый мяч.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Сибирь» согласовала новый контракт с главным тренером Кирсановым«Сибирь» достигла договоренности о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Кирсановым, сообщается на официальном сайте клуба.«Спартак» продлил контракт с ПантелеевымПолузащитник Владислав Пантелеев продлил контракт со «Спартаком». Новое соглашение 20-летнего воспитанника клуба с красно-белыми рассчитано до 31 мая 2018 года.Юрий Калитвинцев признан лучшим тренером ФНЛ минувшего сезонаГлавный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев признан общим собранием ФНЛ лучшим тренером сезона-2016/17 в лиге. Об этом сообщает официальный сайт турнира.«Крылья» примут «Луч-Энергию» в первом туре ФНЛ, «Оренбург» сыграет дома с «Тамбовом»Футбольная национальная лига опубликовала расписание матчей 1-го тура, который пройдет 8 июля.Евгений Калешин: «Кубани» нужны только точечные усиленияГлавный тренер «Кубани» Евгений Калешин рассказал о трансферных планах клуба в это межсезонье.«Енисей» подписал полузащитника Семакина«Енисей» подписал двухлетний контракт с полузащитником Максимом Семакиным, сообщается на официальном сайте клуба.На сборе в Сербии «Крылья» проведут шесть матчейФутболисты «Крыльев Советов» соберутся в Москве, где 10 и 11 июня пройдут медосмотр, после чего отправятся на учебно-тренировочный сбор в Сербию, сообщает официальный сайт самарского клуба.Андрей Тихонов: «Крылья» наполовину обновятся, собираем боеспособный коллективГлавный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что лично принимал участие в переговорах с футболистами.Андрей Тихонов: Приложим все силы, чтобы вернуться в премьер-лигуГлавный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что приложит все силы, чтобы вернуть самарскую команду в премьер-лигу, а также рассказал о своих помощниках.«Оренбург» на сборах в Сербии сыграет четыре матчаФутбольный клуб «Оренбург» в преддверии старта первенства ФНЛ проведет сборы в Сербии, где примет участие в четырех матчах.Александр Сапета: Выступление в ФНЛ не было кошмарным сномПолузащитник московского «Динамо» Александр Сапета поделился впечатлениями от минувшего сезона, который команда провела в ФНЛ.Алексей Ребко подписал контракт с «Араратом»Бывший футболист московского «Спартака» Алексей Ребко официально стал игроком столичного «Арарата».Георгий Мелкадзе: На переходе в «Тосно» сказалось то, что Парфенов и Бесчастных – спартаковские людиНападающий «Тосно» Георгий Мелкадзе, арендованный у «Спартака», поделился впечатлениями от перехода в тосненский клуб.Есипов стал главным тренером «Ротора»Бывший полузащитник «Ротора» Валерий Есипов стал главным тренером команды, сообщает официальный сайт клуба.Олег Стогов стал главным тренером «Химок»Новым главным тренером «Химок» стал Олег Стогов.Ян Казаев: Думаю, болельщики «Химок» поймут, почему я принял предложение «Тосно»Полузащитник «Тосно» Ян Казаев, перешедший из «Химок», попрощался с бывшей командой.Вратарь «Спартака-Нальчика» Антипов поедет с ЦСКА на сборМосковский ЦСКА пригласил на сбор в Австрию вратаря нальчинского «Спартака» Антона Антипова.«Анжи» подпишет контракты с Солосиным и полузащитником «Зари»Голкипер «Томи» Алексей Солосин и полузащитник «Зари» Игорь Чайковский продолжат карьеру в «Анжи», сообщает официальный сайт «Матч ТВ».«Амкар» просматривает защитника «Факела» БурнашаЗащитник «Факела» Георгий Бурнаш находится на просмотре в «Амкаре». 23-летний воспитанник «Локомотива» провел в ФНЛ два сезона и сыграл в 51 матче за «Факел».Александр Бубнов: Философия футбола Аленичева схожа с философией ТихоноваФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал назначение Дмитрия Аленичева на пост главного тренера «Енисея».
Баскетбол
Дэвид Блатт: Я скучаю по России, но не веду переговоры ни с ЦСКА, ни с «Химками»
Футбол
«Зенит» может подписать форварда «Порту» Андре Силву
Футбол
Мората дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»
Футбол
«Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Интера», на которого также претендует «Зенит»
все новости
Спартак-2
Спартак-2календарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости