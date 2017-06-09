Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург6 : 0Нэшвилл
Теннис  Маррэй7:6, 3:6, 7:5, 2:2Вавринка
Футбол  Россия- : -Чили
Футбол  Бразилия0 : 1Аргентина
Теннис  Надаль- : -Тим
Волейбол  Франция- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дэвид Блатт: Я скучаю по России, но не веду переговоры ни с ЦСКА, ни с «Химками»

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Главный тренер турецкой «Дарушафаки» Дэвид Блатт не ведет переговоры с российскими клубами.

- Я,конечно, скучаю по России, но ни ЦСКА, ни «Химки» не вступали со мной в переговоры. Ничего не происходит в этом направлении, - заявил Блатт.

Ранее сообщалось, что Дэвид Блатт может возглавить ЦСКА в случае отставки Димитриса Итудиса.

Напомним, сборная России под руководством Блатта выиграла Евробаскет-2007 и завоевала бронзу Олимпиады-2012 в Лондоне.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Три клуба НБА интересуются Милошем ТеодосичемКлубы Национальной баскетбольной ассоциации «Майами», «Бруклин» и «Сакраменто» проявляют интерес к защитнику ЦСКА Милошу Теодосичу.Захар Пашутин: Чтобы обыграть ЦСКА, «Химкам» нужно «выпрыгнуть из трусов»Бывший главный тренер сборной России Захар Пашутин прокомментировал шансы «Химок» с ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ.Победа «Питтсбурга» и гол Малкина, ЦСКА обыграл «Химки», Халеп в финале «Ролан Гаррос». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра пятницы.Укол от Де Коло. ЦСКА уверенно переиграл «Химки»Укол от Де Коло. ЦСКА уверенно переиграл «Химки»Нандо Де Коло, второй год подряд получив приз имени Александра Гомельского, помог ЦСКА с побед стартовать в финальной серии против «Химок».Димитрис Итудис: Антонов на протяжении всего сезона упорно работалГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Химками» в первом матче финального противостояния Единой лиги ВТБ похвалил резервиста Семена Антонова.Нандо Де Коло: Этот сезон – самый сложныйНандо Де Коло: Этот сезон – самый сложныйЗащитник ЦСКА – о победе над «Химками» в первом финальном матче Единой лиги ВТБ и втором Призе Гомельского в своей карьере.Душко Иванович: Нужно думать только об игре и том, как победитьГлавный тренер подмосковных «Химок» Душко Иванович после поражения от ЦСКА в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ посетовал на потерю концентрации у подопечных.Сергей Иванов: Еще бы пара минут, и преимущество в 28 очков – как корова языком слизнулаПочетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками» (94:88).Серей Базаревич: У ЦСКА слишком большое преимущество над «Химками»Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Серей Базаревич поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками» (94:88).ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче финальной серииБаскетболисты московского ЦСКА переиграли подмосковные «Химки» в первом матче финального противостояния Единой лиги ВТБ.Бунгу-Коло не играет против ЦСКА из-за простудыФранцузский форвард «Химок» Нобель Бунгу-Коло не играет в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА из-за простуды.ЦСКА – «Химки» - 94:88. Как это былоВ первом матче финальной серии Единой Лиги ВТБ московский ЦСКА сыграет с подмосковными «Химками».ЦСКА – «Химки». Видеотрансляция матча«Советский спорт» предлагает Вашему внимание видеотрансляцию первого матча финала Единой Лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками».Джеймс Огастин: Рассчитываю, что завершим серию с «Химками» в трех матчахФорвард ЦСКА Джеймс Огастин поделился ожиданиями от встречи с «Химками» в финале Единой лиги ВТБ.Виталий Фридзон: В сборной России не чувствую себя ветераномЗащитник ЦСКА Виталий Фридзон поделился мнением о своем статусе в национальной команде России.Как ЦСКА сдержит Шведа? Владимир Гомельский – о финале Лиги ВТБКак ЦСКА сдержит Шведа? Владимир Гомельский – о финале Лиги ВТБСегодня в Москве стартует финальная серия Единой лиги ВТБ, в которой встретятся ЦСКА и «Химки».Душко Иванович: Всем очевидно, что ЦСКА является фаворитомГлавный тренер баскетбольного клуба «Химки» Душко Иванович поделился ожиданиями от предстоящего первого матча финальной серии Единой Лиги ВТБ против ЦСКА.Виталий Фридзон: Швед может забивать, сколько угодно, главное, чтобы ЦСКА обыграл «Химки»Защитник ЦСКА Виталий Фридзон признался, что баскетболисты его клуба постараются остановить защитника «Химок» Алексея Шведа в финале Единой лиги ВТБ, но, с другой стороны, в случае победы москвичей не имеет значения, сколько очков будет набирать баскетболист.Димитрис Итудис: С «Химками» нельзя не считатьсяГлавный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис накануне старта финальной серии Единой лиги ВТБ против «Химок» отдал должное сопернику, проявившему характер в полуфинальном противостоянии с «Зенитом».Дэвид Блатт может вернуться в «Маккаби»Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт может снова возглавить «Маккаби» из Тель-Авива.
Баскетбол
Дэвид Блатт: Я скучаю по России, но не веду переговоры ни с ЦСКА, ни с «Химками»
Футбол
«Зенит» может подписать форварда «Порту» Андре Силву
Футбол
Мората дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»
Футбол
«Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Интера», на которого также претендует «Зенит»
все новости
Химки
Химкикалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Дэвид Блатт
Дэвид Блаттвсе новости