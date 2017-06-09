Дэвид Блатт: Я скучаю по России, но не веду переговоры ни с ЦСКА, ни с «Химками»

Главный тренер турецкой «Дарушафаки» Дэвид Блатт не ведет переговоры с российскими клубами.

- Я,конечно, скучаю по России, но ни ЦСКА, ни «Химки» не вступали со мной в переговоры. Ничего не происходит в этом направлении, - заявил Блатт.

Ранее сообщалось, что Дэвид Блатт может возглавить ЦСКА в случае отставки Димитриса Итудиса.

Напомним, сборная России под руководством Блатта выиграла Евробаскет-2007 и завоевала бронзу Олимпиады-2012 в Лондоне.



