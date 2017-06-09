«Сибирь» подписала нападающего Бутузова
Источник: ХК «Сибирь»Комментарии
«Сибирь» подписала контракт с нападающим Станиславом Бутузовым, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение рассчитано на два года.
Бутузов начинал заниматься хоккеем в Прокопьевске, в 12 лет перешел в «Сибирь». В Континентальной хоккейной лиге форвард дебютировал в сезоне-2015/2016 в составе новокузнецкого «Металлурга». В прошлом сезоне он провел в КХЛ 19 матчей (3 очка) и 28 матчей в ВХЛ за «Зауралье» (8 очков).
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