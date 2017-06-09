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«Реал» сделает Зидана одним из самых высокооплачиваемых тренеров Европы

Источник:  ASКомментарии

Руководство мадридского «Реала» довольно выступлением команды под руководством французского специалиста Зинедина Зидана.

Как сообщает AS, «сливочные» планируют продлить контракт с наставником до 2020 года и повысить его заработную плату до уровня самых высокооплачиваемых тренеров в Европе.

Напомним, Зидан встал у руля «бланкос» зимой 2016 года. За это время специалист выиграл вместе с командой дважды Лигу чемпионов, а также Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, и первенство страны.

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