Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург6 : 0Нэшвилл
Теннис  Маррэй7:6, 3:6, 7:5, 2:2Вавринка
Футбол  Россия- : -Чили
Футбол  Бразилия0 : 1Аргентина
Теннис  Надаль- : -Тим
Волейбол  Франция- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вратарю вживили в лицо титановые пластины

Источник:  Лента.РуКомментарии

Голкипер бразильской «Параны» Лео перенес операцию на лице, в результате которой ему вживили две титановые пластины. Об этом информирует «Лента.ру» со ссылкой на Globo Esporte.

Как сообщается, игрок получил трещину лицевой кости, столкнувшись с футболистом «Атлетико Минейро» Фредом во время матча команд в рамках национального Кубка страны. Голкипер сможет вернуться на поле уже через полтора месяца.

Добавим, что встреча завершилась поражением «Параны» со счетом 0:2.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хавбек «Атлетико Минейро» забил мяч прямым ударом с углового (видео)Как сообщает Lenta.ru, полузащитник «Атлетико Минейро» Ромуло забил мяч прямым ударом с углового в матче Кубка Бразилии против «Параны» (2:0).«Спартак» отсудил у «Атлетико Минейро» 1 млн евро за Кариоку«Спартак» отсудил у бразильского клуба «Атлетико Минейро» около 1 млн евро за бывшего полузащитника красно-белых Рафаэля Кариоку, сообщает «Газета.Ru».Трансфер Кариоки в Китай сорвался не из-за «Спартака»Переход бразильского полузащитника Рафаэла Кариоки из бразильского клуба «Атлетико Минейро» в один из клубов Китая состоялся не из-за того, что этому препятствовал московский «Спартак», а из-за бразильской команды, сообщает издание Lance.«Спартак» и «Атлетико Минейро» заблокировали переход Кариоки в китайский клубБывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока, ныне выступающий за бразильский «Атлетико Минейро», не сможет продолжить карьеру в чемпионате Китая.Экс-полузащитник «Спартака» Кариока может переехать в Китай за 8 млн евроБывший полузащитник «Спартака» Рафаэль Кариока, выступающий за бразильский «Атлетико Минейро», получил предложение от китайского клуба, название которого не упоминается, сообщает Goal.com.«Гремио» – победитель Кубка Бразилии«Гремио» в пятый раз стал победителем Кубка Бразилии.Кариока вызван в сборную Бразилии на матчи с Боливией и ВенесуэлойБывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока, выступающий за «Атлетико Минейро», вызван в сборную Бразилии на матчи квалификации ЧМ-2018 с Боливией и Венесуэлой.«Зенит» близок к приобретению 21-летнего форварда из Бразилии«Зенит» близок к приобретению 21-летнего форварда из БразилииНападающий «Атлетико Минейро» Карлос Карвальо близок к переходу в «Зенит», сообщает Globo Esporte.«Атлетико Минейро» готов отпустить нападающего Карлоса в «Зенит»Как сообщает GloboEsporte, «Атлетико Минейро» готов провести переговоры с «Зенитом» о продаже 21-летнего нападающего Карлоса.В пятницу «Зенит» может оформить переход Карлоса Карвальо20-летний бразильский нападающий Карлос Карвальо в ближайшее время может стать игроком «Зенита».Агент: Карлос не перейдет в «Спартак», он продолжит карьеру в другом клубеНападающего бразильского клуба «Атлетико Минейро» Карлос не перейдет в «Спартак». Об этом сообщил агент игрока Жорже Машадо.«Зенит» и «Спартак» поборются за форварда «Атлетико Минейро» КарлосаДва российских клуба претендуют на нападающего бразильского футбольного клуба «Атлетико Минейро» Карлоса, сообщает Hoje Emdia.Карлос Эдуардо провел первую тренировку в составе «Атлетико Минейро»Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо провел первую тренировку в составе «Атлетико Минейро».«Атлетико Минейро» договорился о подписании Карлоса Эдуардо«Атлетико Минейро» сообщил в «твиттере», что бывший полузащитник казанского «Рубина» Карлос Эдуардо договорился о переходе в бразильский клуб.Карлос Эдуардо в ближайшее время может перейти в «Атлетико Минейро»Полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо в ближайшее время подпишет контракт с «Атлетико Минейро», сообщает UOL Esporte.Карлос Эдуардо станет игроком «Атлетико Минейро»Бразильский футбольный клуб «Атлетико Минейро» в ближайшее время подпишет контракт с полузащитником казанского «Рубина» Карлосом Эдуардо, сообщает Globo.Карлос Эдуардо: Еще не знаю, подпишу ли контракт с «Атлетико Минейро»По информации GloboEsporte, полузащитник Карлос Эдуардо в ближайшее время может подписать контракт с «Атлетико Минейро».Робиньо стал игроком «Атлетико Минейро»Известный бразильский форвард Робиньо перешел в «Атлетико Минейро». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Кариока летом может перейти в один из китайских клубовПолузащитник «Атлетико Минейро» Рафаэл Кариока может продолжить карьеру в Китае.Два чемпиона и лучший опорник. Как завершили сезон Вагнер Лав, Кариока, КарвальюДва чемпиона и лучший опорник. Как завершили сезон Вагнер Лав, Кариока, КарвальюДва экс-лидера ЦСКА Вагнер, Даниэл Карвалью и «двоечник» «Спартака» Рафа Кариока были заметными фигурами в завершившемся сезоне в Бразилии.
Баскетбол
Дэвид Блатт: Я скучаю по России, но не веду переговоры ни с ЦСКА, ни с «Химками»
Футбол
«Зенит» может подписать форварда «Порту» Андре Силву
Футбол
Мората дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»
Футбол
«Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Интера», на которого также претендует «Зенит»
все новости
Атлетико Минейро
Атлетико Минейрокалендарьстатистика