Вратарю вживили в лицо титановые пластины

Голкипер бразильской «Параны» Лео перенес операцию на лице, в результате которой ему вживили две титановые пластины. Об этом информирует «Лента.ру» со ссылкой на Globo Esporte.

Как сообщается, игрок получил трещину лицевой кости, столкнувшись с футболистом «Атлетико Минейро» Фредом во время матча команд в рамках национального Кубка страны. Голкипер сможет вернуться на поле уже через полтора месяца.

Добавим, что встреча завершилась поражением «Параны» со счетом 0:2.