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Минское «Динамо» продлило контракт с вратарем Карнауховым

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Минское «Динамо» подписало новый контракт с вратарем Михаилом Карнауховым, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение рассчитано на год.

В минувшем сезоне 23-летний Карнаухов провел за «Динамо» четыре матча, каждый раз меняя по ходу матча Бена Скривенса. В чемпионате Белоруссии он провел за «Динамо-Молодечно» 23 матча в регулярном чемпионате и пять - в плей-офф. 

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