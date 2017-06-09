Минское «Динамо» продлило контракт с вратарем Карнауховым
Источник: ХК «Динамо» (Минск)Комментарии
Минское «Динамо» подписало новый контракт с вратарем Михаилом Карнауховым, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение рассчитано на год.
В минувшем сезоне 23-летний Карнаухов провел за «Динамо» четыре матча, каждый раз меняя по ходу матча Бена Скривенса. В чемпионате Белоруссии он провел за «Динамо-Молодечно» 23 матча в регулярном чемпионате и пять - в плей-офф.
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