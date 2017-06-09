Курбан Бердыев: Цели «Рубина»? Создание боеспособной команды

Новый главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о планах казанского клуба на будущий сезон.

– Какие цели ставите в новом сезоне?

– Прежде всего, создание боеспособной команды для достижения в будущем тех позиций, которые «Рубин» занимал в прежние годы.

– Много игроков уходит из «Ростова» в это межсезонье. Кто-то из них может появиться в составе «Рубина»?

– Сейчас сложно об этом говорить. Обсуждаем с руководством. Может, к вечеру что-то изменится, – заявил специалист в интервью «Матч ТВ».