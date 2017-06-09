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Курбан Бердыев: Цели «Рубина»? Создание боеспособной команды

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Новый главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о планах казанского клуба на будущий сезон.

–  Какие цели ставите в новом сезоне?
–  Прежде всего, создание боеспособной команды для достижения в будущем тех позиций, которые «Рубин» занимал в прежние годы.

–  Много игроков уходит из «Ростова» в это межсезонье. Кто-то из них может появиться в составе «Рубина»?
–  Сейчас сложно об этом говорить. Обсуждаем с руководством. Может, к вечеру что-то изменится, – заявил специалист в интервью «Матч ТВ».

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