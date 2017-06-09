Российские бизнесмены при поддержке Луческу собираются купить румынский клуб
Источник: DigisportКомментарии
Как сообщает Digi Sport, в
ближайшее время бизнесмены из России при поддержке бывшего главного тренера «Зенита»
Мирчи Луческу планируют приобрести акции клуба КСМ «Политехника».
По
информации издания, переговоры с руководством команды находятся на продвинутой
стадии. Луческу поддерживает проект бизнесменов и готов оказать финансовую
поддержку. Отмечается, что на данный момент у клуба есть долги на сумму более 3
миллионов евро.
Напомним,
в сезоне-2016/17 КСМ «Политехника» занял первое место в турнирной таблице
плей-офф за право остаться в чемпионате Румынии.
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