Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия0 : 1Аргентина
Теннис  Надаль6:3, 6:4, 6:0Тим
Футбол  Латвия0 : 0Португалия
Футбол  Россия1 : 1Чили
Волейбол  Франция1 : 0Россия
Футбол  Голландия0 : 0Люксембург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Российские бизнесмены при поддержке Луческу собираются купить румынский клуб

Источник:  DigisportКомментарии

Как сообщает Digi Sport, в ближайшее время бизнесмены из России при поддержке бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу планируют приобрести акции клуба КСМ «Политехника».

По информации издания, переговоры с руководством команды находятся на продвинутой стадии. Луческу поддерживает проект бизнесменов и готов оказать финансовую поддержку. Отмечается, что на данный момент у клуба есть долги на сумму более 3 миллионов евро.

Напомним, в сезоне-2016/17 КСМ «Политехника» занял первое место в турнирной таблице плей-офф за право остаться в чемпионате Румынии. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Фурсенко: У Луческу не сложилось с игроками «Зенита» в силу мягкости характераГенеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о работе бывшего тренера петербургского клуба Мирчи Луческу.Луческу может продолжить работу в «Зените»Румынский специалист Мирча Луческу, которого «Зенит» отправил в отставку с поста главного тренера, может продолжить работу в клубе в другой должности.Усиление «Спартака», последние тренировки сборной и отжиг Луческу (видео)Усиление «Спартака», последние тренировки сборной и отжиг Луческу (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Мирча Луческу: Все еще жду от «Зенита» официального уведомления о расторжении контрактаБывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал свое увольнение из петербургского клуба.Луческу не договорился с греческим клубом ПАОК, команду может возглавить РебровГреческий клуб ПАОК не смог договориться с румынским специалистом Мирчей Луческу о работе в качестве главного тренера.Мы новый мир построим. Как Фурсенко изменил «Зенит» за 10 днейМы новый мир построим. Как Фурсенко изменил «Зенит» за 10 днейСергей Фурсенко занял должность председателя правления и президента «Зенита» 10 дней назад и за это время успел изменить почти все.«Зениту» будет лучше без Данни. Даже если вы его любите – вы тоже согласитесь«Зениту» будет лучше без Данни. Даже если вы его любите – вы тоже согласитесьОчень полезно для нового «Зенита», что ностальгию об идеальном Данни не погубит начало отрезка Роберто Манчини.ПАОК сделал предложение ЛуческуБывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может возглавить ПАОК.Луческу может возглавить греческий ПАОКБывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу продолжить работу в чемпионате Греции.Валерий Рейнгольд: Манчини – не лучший вариант, а с Жулиано надо расставатьсяВалерий Рейнгольд: Манчини – не лучший вариант, а с Жулиано надо расставатьсяБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд – о переменах в «Зените».Валерий Рейнгольд: Слова Луческу абсолютно не соответствовали действительностиБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд рассказал о том, чем ему запомнился румынский специалист Мирча Луческу по работе в «Зените».Юрий Жирков: Каким запомнился Луческу? ХорошимПолузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков – о изменениях в питерском клубе.Александр Кержаков: Благодарен Луческу, что он вернул меня в команду и давал возможности игратьНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о новом строящемся стадионе сине-бело-голубых.Александр Бубнов: С Манчини в «Зенит» придут статусные игрокиФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал возможное назначение Роберто Манчини главным тренером «Зенита».«Химки» обыграли «Зенит» в Лиге ВТБ, Бегович перешел из «Челси» в «Борнмут», а Луческу пожалел о переезде в Питер. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Мирча Луческу: Было большой ошибкой прийти в «Зенит»Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу назвал ошибкой свой приход в клуб из Санкт-Петербурга.«Зенит» и Манчини: почему контракт еще не подписан и что может этому помешать?«Зенит» и Манчини: почему контракт еще не подписан и что может этому помешать?Судя по информации из Италии, многое у Роберто Манчини будет, как у Мирчи Луческу.Сергей Силкин: «Зенит» оказался не командой ЛуческуБывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о работе румына Мирчи Луческу в «Зените» и причинах его отставки.«Еще бы Кокорина убрать и вообще нормально». Реакция на отставку Луческу«Еще бы Кокорина убрать и вообще нормально». Реакция на отставку Луческу«Советский спорт» собрал самые популярные мнения болельщиков «Зенита» после увольнения главного тренера Мирчи Луческу.Пожалуйста, уволь меня поскорее! Топ-10 тренерских неустоек российского футболаПожалуйста, уволь меня поскорее! Топ-10 тренерских неустоек российского футболаПри досрочном разрыве контракта провалившие сезон тренеры практически всегда получают миллионы евро в качестве компенсации.
Футбол
Юрий Розанов: «Зениту» надо решать проблему отсутствия лидера
Футбол
Роман Зобнин: В понедельник улетаю в Италию, там будет дополнительное обследование
Футбол
Капелло может возглавить китайский клуб
Футбол
Сергей Фурсенко: У Луческу не сложилось с игроками «Зенита» в силу мягкости характера
все новости
Политехника
Политехникакалендарьстатистика
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости