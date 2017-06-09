Российские бизнесмены при поддержке Луческу собираются купить румынский клуб

Как сообщает Digi Sport, в ближайшее время бизнесмены из России при поддержке бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу планируют приобрести акции клуба КСМ «Политехника».

По информации издания, переговоры с руководством команды находятся на продвинутой стадии. Луческу поддерживает проект бизнесменов и готов оказать финансовую поддержку. Отмечается, что на данный момент у клуба есть долги на сумму более 3 миллионов евро.

Напомним, в сезоне-2016/17 КСМ «Политехника» занял первое место в турнирной таблице плей-офф за право остаться в чемпионате Румынии.