Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург6 : 0Нэшвилл
Теннис  Маррэй7:6, 3:6, 7:5, 2:2Вавринка
Футбол  Россия- : -Чили
Футбол  Бразилия0 : 1Аргентина
Теннис  Надаль- : -Тим
Волейбол  Франция- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Червиченко: Можно ли считать потерю «Ростовом» ключевых игроков закатом команды? Безусловно

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, как на «Ростове» скажется массовый уход ключевых игроков.

- Можно ли считать потерю «Ростовом» ключевых игроков закатом команды? Безусловно. Возможно они смогут выбраться, но отсутствие финансирования не шло на пользу еще ни одному клубу. Если клуб систематически не выполняет свои обязательства перед игроками, если в качестве зарплаты и премиальных тебя кормят завтраками, причем не пищевыми, а обещательными, то я думаю вряд ли кто-то захочет надолго оставаться, тем более когда на тебя есть спрос.

Я не знаю команд, которые при отсутствии материально-финансовой базы могли бы быть успешными. Бердыев и команда людей, которая работала с ним, пытались это опровергнуть, но у них не получилось. Все равно основным в футболе является наличие хорошей финансовой поддержки, - передает слова Червиченко «Газета.Ru».

Напомним, что «Ростов» покинули полузащитник Кристиан Нобоа, вратари Никита Медведев и Сослан Джанаев, защитники Сесар Навас и Денис Терентьев.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кто еще покинет «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛКто еще покинет «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Михаил Гершкович: Я не понимаю назначения Кучука в «Ростов»Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал назначение Леонида Кучука главным тренером «Ростова».Андрей Червиченко: Слуцкий сможет добавить креатива и разнообразия в игру «Халл Сити»Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Халл Сити».Андрей Червиченко: Теперь «Рубин», как в прежние годы, будет бороться за чемпионствоБывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Рубина».Курбан Бердыев: Цели «Рубина»? Создание боеспособной командыНовый главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о планах казанского клуба на будущий сезон.«Зенит» может подписать форварда «Порту» Андре СилвуКак сообщает «Матч ТВ», следующим клубом нападающего «Порту» Андре Силвы может стать «Зенит».«Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Интера», на которого также претендует «Зенит»«Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Интера», на которого также претендует «Зенит»Как сообщает Ilsussidiario.net, к полузащитнику «Интера» Марцело Брозовичу проявляют интерес сразу два московских клуба – ЦСКА и «Спартак».Паршивлюк подписал контракт с «Ростовом» на два года«Ростов» объявил о подписании контракта с защитником Сергеем Паршивлюком.Сергей Семак: «Рубин» в предстоящем сезоне будет бороться за призовые местаГлавный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Рубина».«Ростов» объявил о подписании контракта с ПесьяковымЖелто-синие договорились о трансфере нового игрока.Абаев подписал контракт с «Ростовом»«Ростов» сообщил о подписании контракта с вратарем Ильей Абаевым.Болельщики «Зенита» признали Данни лучшим игроком сезонаБолельщики санкт-петербургского «Зенита» признали португальского полузащитника Данни лучшим игроком клуба в минувшем сезоне.Кириченко вошел в новый тренерский штаб «Ростова»Как и сообщал «Советский спорт», Дмитрий Кириченко вошел в тренерский штаб Леонида Кучука.Кучук возглавил «Ростов»Леонид Кучук назначен новым главным тренером «Ростова».«Спартак» и ЦСКА сыграют 10 декабря. Это нормально?«Спартак» и ЦСКА сыграют 10 декабря. Это нормально?Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин – о календаре премьер-лиги следующего сезона.Дзюба может пропустить месяц из-за миниоперации на коленеФорварду «Зенита» Артему Дзюбе может понадобиться миниоперация на колене, после которой ему предстоит месяц восстановления, сообщил спортивный директор клуба Константин Сарсания.Сергей Рыжиков: Джанаев в «Рубине»? Большое количество вратарей меня не пугаетГолкипер «Рубина» Сергей Рыжиков высказался о возможном переходе в казанский клуб голкипера «Ростова» Сослана Джанаева, а также поделился ожиданиями от будущего сезона.Курбан Бердыев: «Рубин» и Казань – это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращениюГлавный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал свое возвращение в казанский клуб.«Рубин» объявил о возвращении Бердыева«Рубин» достиг принципиальной договоренности с Курбаном Бердыевым о его возвращении на пост главного тренера команды.Генеральный директор «Рубина»: Подпишем с Бердыевым долгосрочный контрактГенеральный директор казанского «Рубина» Рустам Саяхов заявил, что клуб подпишет с Курбаном Бердыевым долгосрочный и хорошо проработанный контракт.
Баскетбол
Дэвид Блатт: Я скучаю по России, но не веду переговоры ни с ЦСКА, ни с «Химками»
Футбол
«Зенит» может подписать форварда «Порту» Андре Силву
Футбол
Мората дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»
Футбол
«Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Интера», на которого также претендует «Зенит»
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Андрей Червиченко
Андрей Червиченковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости