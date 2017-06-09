Андрей Червиченко: Можно ли считать потерю «Ростовом» ключевых игроков закатом команды? Безусловно

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, как на «Ростове» скажется массовый уход ключевых игроков.

- Можно ли считать потерю «Ростовом» ключевых игроков закатом команды? Безусловно. Возможно они смогут выбраться, но отсутствие финансирования не шло на пользу еще ни одному клубу. Если клуб систематически не выполняет свои обязательства перед игроками, если в качестве зарплаты и премиальных тебя кормят завтраками, причем не пищевыми, а обещательными, то я думаю вряд ли кто-то захочет надолго оставаться, тем более когда на тебя есть спрос.

Я не знаю команд, которые при отсутствии материально-финансовой базы могли бы быть успешными. Бердыев и команда людей, которая работала с ним, пытались это опровергнуть, но у них не получилось. Все равно основным в футболе является наличие хорошей финансовой поддержки, - передает слова Червиченко «Газета.Ru».

Напомним, что «Ростов» покинули полузащитник Кристиан Нобоа, вратари Никита Медведев и Сослан Джанаев, защитники Сесар Навас и Денис Терентьев.