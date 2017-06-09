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Андрей Червиченко: Теперь «Рубин», как в прежние годы, будет бороться за чемпионство

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Рубина».

- Тут все логично. Яркие и самые лучшие страницы «Рубина» связаны с Бердыевым. Он культивировал футбол в Казани. Футбол и Бердыев в Казани — неразрывные вещи. Большие клубы не рискнули его взять, а из тех, у которых все благополучно с финансами, «Рубин» — самое лучшее для него. Ростовские мучения с постоянным отсутствием финансирования должны были рано или поздно закончиться. Думаю, что теперь «Рубин», как в прежние годы, будет входить в пятерку команд, которые будут оспаривать первую строчку чемпионата России, - передает слова Червиченко «Газета.Ru».

Ранее клуб объявил о том, что достиг принципиальной договоренности с Бердыевым о подписании долгосрочного контракта.

Напомним, Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 годы. Под его руководством команда дважды подряд становилась чемпионом России (2008, 2009), выиграла Кубок России (2012) и два Суперкубка России (2010, 2012)

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