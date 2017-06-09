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«Сибирь» согласовала новый контракт с главным тренером Кирсановым

Источник:  ФК «Сибирь»Комментарии

«Сибирь» достигла договоренности о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Кирсановым, сообщается на официальном сайте клуба.

«Сибирь» соберется в Новосибирске 14 июня, и после прохождения медицинского осмотра приступит к тренировочному процессу, который будет проходить на базе «Олимпийская». В ходе сбора тренерский штаб просмотрит большое количество потенциальных новичков. Запланировано несколько контрольных матчей, в том числе и с томской «Томью», - информировала пресс-служба команды.

В минувшем сезоне «Сибирь» заняла 15-е место в первенстве ФНЛ.


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