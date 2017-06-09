«Милан» отказался от приглашения Диего Косты из-за высокой зарплаты

Как сообщает Daily Telegraph, «Милан» больше не претендует на форварда «Челси» Диего Косту.

Согласно источнику, итальянский клуб достиг договоренности о переходе игрока с руководством «синих», однако требования испанца по зарплате не устроили «россонери».

Отмечается, что Коста хотел получать в неделю 200 тысяч фунтов, как и в «Челси». Такой вариант не устроил боссов «Милана».

Ранее нападающий заявил, что наставник «Челси» Антонио Конте больше не рассчитывает на него.