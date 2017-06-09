Андрей Червиченко: Слуцкий сможет добавить креатива и разнообразия в игру «Халл Сити»
Источник: Газета.RuКомментарии
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Халл Сити».
- «Халл Сити» - не такая уж большая звезда, поэтому я не вижу причин, по которым у Слуцкого может что-то не получиться. Слуцкий - тренер больше креативной игры, а английский стиль - бежим, молотимся, бьем. Этот стиль присутствует у команд из Чемпионшипа. Поэтому думаю, что он сможет добавить туда креатива, разнообразия и, возможно, из-за этого будет иметь некий успех, - передает слова Червиченко «Газета.Ru».
Ранее пресс-служба «Халл Сити» сообщила, что новым главным тренером команды стал российский специалист Леонид Слуцкий.
Напомним, «Халл» по итогам сезона-2016/17 вылетел в чемпионшип.
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