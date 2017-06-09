Михаил Гершкович: Я не понимаю назначения Кучука в «Ростов»

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал назначение Леонида Кучука главным тренером «Ростова».

- Я не понимаю этого назначения. Кучук уже много раз работал в России. Да, он неплохой тренер. Мне просто не понятно, почему руководители не обращают внимания на российских тренеров, которые сейчас без работы и вполне могли возглавить «Ростов». Так что это назначение вызывает вопросы так же, как и назначение Кецбая в «Оренбург».

Нужно было, наверное, тренера, который знает эту систему. Ведь ФНЛ – это достаточно специфическая лига. Мне трудно говорить, по каким параметрам его назначили, - заявил Гершкович.

Напомним, сегодня Леонид Кучук официально был назначен главным тренером «Ростова».

