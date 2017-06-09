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Вячеслав Малафеев: Не думаю, что сборная Чили сильно измотает нашу команду

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Чили.

- Не думаю, что сборная Чили сильно измотает нашу команду. Они сами сейчас находятся в стадии подготовки к Кубку конфедераций и будут играть с прицелом на будущие матчи. Встреча вряд ли будет очень интенсивной и жесткой, поскольку все понимают, что травмы сейчас никому не нужны.

Тем более сборной России, которая в прошлом матче с венграми уже потеряла полузащитника Романа Зобнина. Так что в этом матче жду больше тактики и стратегии, чем физической борьбы и скорости. Также думаю, что мы увидим индивидуальное мастерство чилийцев, - передает слова Малафеева «Газета.Ru».

Добавим, что подопечные Станислава Черчесова сыграют с чилийцами в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня. Игра стартует в 19.00 мск, а «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

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