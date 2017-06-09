Олег Веретенников: У меня есть варианты в РФПЛ и ФНЛ

Бывший нападающий «Ротора» Олег Веретенников сообщил, что имеет варианты продолжения тренерской карьеры в российской премьер-лиге и ФНЛ.

Сегодня Веретенников покинул пост главного тренера молодежной команды «Оренбурга», которая под его руководством заняла 13-е место в первенстве России в минувшем сезоне.

«Контракт с «Оренбургом» закончился, я покинул клуб, - сказал Веретенников. - Сейчас отдыхаю, рассматриваю предложения о работе. Есть варианты и из РФПЛ, и из ФНЛ. Но пока никакой конкретики, поэтому не могу ничего сказать по поводу своего будущего».



