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Олег Веретенников: У меня есть варианты в РФПЛ и ФНЛ

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Ротора» Олег Веретенников сообщил, что имеет варианты продолжения тренерской карьеры в российской премьер-лиге и ФНЛ.

Сегодня Веретенников покинул пост главного тренера молодежной команды «Оренбурга», которая под его руководством заняла 13-е место в первенстве России в минувшем сезоне.

«Контракт с «Оренбургом» закончился, я покинул клуб, - сказал Веретенников. - Сейчас отдыхаю, рассматриваю предложения о работе. Есть варианты и из РФПЛ, и из ФНЛ. Но пока никакой конкретики, поэтому не могу ничего сказать по поводу своего будущего».


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