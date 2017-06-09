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Официально: Спаллетти – новый главный тренер «Интера»

Источник:  ФК «Интер»Комментарии

Бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти встал у руля миланского «Интера». Об этом сообщает пресс-служба «нерадзурри».

Отмечается, что 14 июня итальянский специалист будет представлен в качестве тренера, а первую тренировку с командой проведет 3 июля.

Напомним, последним клубом итальянца была «Рома», которую он возглавил в январе 2016 года и покинул по окончании минувшего сезона.

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