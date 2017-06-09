Официально: Спаллетти – новый главный тренер «Интера»
Источник: ФК «Интер»Комментарии
Бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти встал у руля миланского «Интера». Об этом сообщает пресс-служба «нерадзурри».
Отмечается, что 14 июня итальянский специалист будет представлен в качестве тренера, а первую тренировку с командой проведет 3 июля.
Luciano #Spalletti è il nuovo allenatore dell’Inter 👉 https://t.co/4b6CKQINK4 #InterIsComing #WelcomeLuciano #FCIM pic.twitter.com/NwSqKGZ62o— F.C. Internazionale (@Inter) 9 июня 2017 г.
Напомним, последним клубом итальянца была «Рома», которую он возглавил в январе 2016 года и покинул по окончании минувшего сезона.
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