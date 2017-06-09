Сергей Балахнин: Уход ключевых игроков - огромная потеря для «Ростова»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал уход ключевых игроков из ростовской команды.

- Конечно, уход ключевых игроков - огромная потеря для «Ростова». Даже если клубу удастся найти им замену, все равно это слишком большие потери. Новым игрокам будет необходимо время, чтобы сыграться. Трудно говорить о том, кто может заменить этих игроков, потому что мы не знаем, в каких условиях находится клуб, в том числе и финансовых, - сказал Балахнина «Газете.Ru».

Напомним, что «Ростов» покинули полузащитник Кристиан Нобоа, вратари Никита Медведев и Сослан Джанаев, защитники Сесар Навас и Денис Терентьев.