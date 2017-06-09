Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург6 : 0Нэшвилл
Футбол  Россия- : -Чили
Волейбол  Франция- : -Россия
Футбол  Бразилия0 : 1Аргентина
Теннис  Надаль0:0Тим
Футбол  Латвия- : -Португалия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Балахнин: Уход ключевых игроков - огромная потеря для «Ростова»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал уход ключевых игроков из ростовской команды.

- Конечно, уход ключевых игроков - огромная потеря для «Ростова». Даже если клубу удастся найти им замену, все равно это слишком большие потери. Новым игрокам будет необходимо время, чтобы сыграться. Трудно говорить о том, кто может заменить этих игроков, потому что мы не знаем, в каких условиях находится клуб, в том числе и финансовых, - сказал Балахнина «Газете.Ru».

Напомним, что «Ростов» покинули полузащитник Кристиан Нобоа, вратари Никита Медведев и Сослан Джанаев, защитники Сесар Навас и Денис Терентьев.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кто еще покинет «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛКто еще покинет «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Тосно» подписал экс-голкипера «Енисея» Опарина«Тосно» заключил соглашение с вратарем Михаилом Опариным, сообщается на официальном сайте клуба из Ленинградской области.Олег Веретенников: У меня есть варианты в РФПЛ и ФНЛБывший нападающий «Ротора» Олег Веретенников сообщил, что имеет варианты продолжения тренерской карьеры в российской премьер-лиге и ФНЛ.Михаил Гершкович: Я не понимаю назначения Кучука в «Ростов»Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал назначение Леонида Кучука главным тренером «Ростова».Андрей Червиченко: Теперь «Рубин», как в прежние годы, будет бороться за чемпионствоБывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Рубина».Андрей Червиченко: Можно ли считать потерю «Ростовом» ключевых игроков закатом команды? БезусловноБывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, как на «Ростове» скажется массовый уход ключевых игроков.Курбан Бердыев: Цели «Рубина»? Создание боеспособной командыНовый главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о планах казанского клуба на будущий сезон.«Зенит» может подписать форварда «Порту» Андре СилвуКак сообщает «Матч ТВ», следующим клубом нападающего «Порту» Андре Силвы может стать «Зенит».«Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Интера», на которого также претендует «Зенит»«Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Интера», на которого также претендует «Зенит»Как сообщает Ilsussidiario.net, к полузащитнику «Интера» Марцело Брозовичу проявляют интерес сразу два московских клуба – ЦСКА и «Спартак».Паршивлюк подписал контракт с «Ростовом» на два года«Ростов» объявил о подписании контракта с защитником Сергеем Паршивлюком.Сергей Балахнин: Считаю, что Слуцкий выбрал правильный путьРоссийский тренер Сергей Балахнин прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост наставника английского клуба в «Халл Сити».Сергей Семак: «Рубин» в предстоящем сезоне будет бороться за призовые местаГлавный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Рубина».«Ростов» объявил о подписании контракта с ПесьяковымЖелто-синие договорились о трансфере нового игрока.Абаев подписал контракт с «Ростовом»«Ростов» сообщил о подписании контракта с вратарем Ильей Абаевым.Болельщики «Зенита» признали Данни лучшим игроком сезонаБолельщики санкт-петербургского «Зенита» признали португальского полузащитника Данни лучшим игроком клуба в минувшем сезоне.Кириченко вошел в новый тренерский штаб «Ростова»Как и сообщал «Советский спорт», Дмитрий Кириченко вошел в тренерский штаб Леонида Кучука.Кучук возглавил «Ростов»Леонид Кучук назначен новым главным тренером «Ростова».«Спартак» и ЦСКА сыграют 10 декабря. Это нормально?«Спартак» и ЦСКА сыграют 10 декабря. Это нормально?Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин – о календаре премьер-лиги следующего сезона.Дзюба может пропустить месяц из-за миниоперации на коленеФорварду «Зенита» Артему Дзюбе может понадобиться миниоперация на колене, после которой ему предстоит месяц восстановления, сообщил спортивный директор клуба Константин Сарсания.Сергей Рыжиков: Джанаев в «Рубине»? Большое количество вратарей меня не пугаетГолкипер «Рубина» Сергей Рыжиков высказался о возможном переходе в казанский клуб голкипера «Ростова» Сослана Джанаева, а также поделился ожиданиями от будущего сезона.
Футбол
Марат Измайлов: Мне понравился энтузиазм руководителей «Арарата»
Бокс
Джон Дэвид Джексон: Ковалев доказал, что может победить Уорда в его же игре
Футбол
Официально: Спаллетти – новый главный тренер «Интера»
Футбол
Андрей Червиченко: Слуцкий сможет добавить креатива и разнообразия в игру «Халл Сити»
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Сергей Балахнин
Сергей Балахнинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости