Латвиец Мазурс возглавил «Парму»
Латвиец Николайс Мазурс назначен главным тренером пермской «Пармы», сообщается на официальном сайте клуба.
Трехлетнее соглашение с 36-летним специалистом заключено по схеме «1+2».
В прошедшем сезоне Мазурс был ассистентом главного тренера УНИКСа.
Ранее он работал с московским «Динамо», грузинской «Витой» и саратовским «Автодором».
«Парма» в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ одержала одну победу в 24 матчах регулярного чемпионата, заняв последнее место в турнирной таблице.
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