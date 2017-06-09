Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург6 : 0Нэшвилл
Футбол  Россия- : -Чили
Волейбол  Франция- : -Россия
Футбол  Бразилия0 : 1Аргентина
Теннис  Надаль0:0Тим
Футбол  Латвия- : -Португалия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Латвиец Мазурс возглавил «Парму»

Комментарии

Латвиец Николайс Мазурс назначен главным тренером пермской «Пармы», сообщается на официальном сайте клуба.

Трехлетнее соглашение с 36-летним специалистом заключено по схеме «1+2».

В прошедшем сезоне Мазурс был ассистентом главного тренера УНИКСа.

Ранее он работал с московским «Динамо», грузинской «Витой» и саратовским «Автодором».

«Парма» в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ одержала одну победу в 24 матчах регулярного чемпионата, заняв последнее место в турнирной таблице.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Три клуба НБА интересуются Милошем ТеодосичемКлубы Национальной баскетбольной ассоциации «Майами», «Бруклин» и «Сакраменто» проявляют интерес к защитнику ЦСКА Милошу Теодосичу.Захар Пашутин: Чтобы обыграть ЦСКА, «Химкам» нужно «выпрыгнуть из трусов»Бывший главный тренер сборной России Захар Пашутин прокомментировал шансы «Химок» с ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ.«Зенит» не стал продлевать контракты с Войтюком и РазумовымФорварды «Зенита» Александр Разумов и Евгений Войтюк покинули петербургский клуб, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.Быков покинул «Автодор»Защитник «Автодора» Сергей Быков завершил выступления в клубе, сообщают «Известия».Победа «Питтсбурга» и гол Малкина, ЦСКА обыграл «Химки», Халеп в финале «Ролан Гаррос». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра пятницы.Укол от Де Коло. ЦСКА уверенно переиграл «Химки»Укол от Де Коло. ЦСКА уверенно переиграл «Химки»Нандо Де Коло, второй год подряд получив приз имени Александра Гомельского, помог ЦСКА с побед стартовать в финальной серии против «Химок».Димитрис Итудис: Антонов на протяжении всего сезона упорно работалГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Химками» в первом матче финального противостояния Единой лиги ВТБ похвалил резервиста Семена Антонова.Нандо Де Коло: Этот сезон – самый сложныйНандо Де Коло: Этот сезон – самый сложныйЗащитник ЦСКА – о победе над «Химками» в первом финальном матче Единой лиги ВТБ и втором Призе Гомельского в своей карьере.Душко Иванович: Нужно думать только об игре и том, как победитьГлавный тренер подмосковных «Химок» Душко Иванович после поражения от ЦСКА в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ посетовал на потерю концентрации у подопечных.Сергей Иванов: Еще бы пара минут, и преимущество в 28 очков – как корова языком слизнулаПочетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками» (94:88).Серей Базаревич: У ЦСКА слишком большое преимущество над «Химками»Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Серей Базаревич поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками» (94:88).ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче финальной серииБаскетболисты московского ЦСКА переиграли подмосковные «Химки» в первом матче финального противостояния Единой лиги ВТБ.Защитник Тулсон покинул «Зенит»Американский защитник Райан Тулсон покинул петербургский «Зенит», сообщается на официальном сайте клуба.Бунгу-Коло не играет против ЦСКА из-за простудыФранцузский форвард «Химок» Нобель Бунгу-Коло не играет в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА из-за простуды.ЦСКА – «Химки» - 94:88. Как это былоВ первом матче финальной серии Единой Лиги ВТБ московский ЦСКА сыграет с подмосковными «Химками».ЦСКА – «Химки». Видеотрансляция матча«Советский спорт» предлагает Вашему внимание видеотрансляцию первого матча финала Единой Лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками».Джеймс Огастин: Рассчитываю, что завершим серию с «Химками» в трех матчахФорвард ЦСКА Джеймс Огастин поделился ожиданиями от встречи с «Химками» в финале Единой лиги ВТБ.Виталий Фридзон: В сборной России не чувствую себя ветераномЗащитник ЦСКА Виталий Фридзон поделился мнением о своем статусе в национальной команде России.Как ЦСКА сдержит Шведа? Владимир Гомельский – о финале Лиги ВТБКак ЦСКА сдержит Шведа? Владимир Гомельский – о финале Лиги ВТБСегодня в Москве стартует финальная серия Единой лиги ВТБ, в которой встретятся ЦСКА и «Химки».Янис Тимма стал игроком «Басконии»Бывший атакующий защитник «Зенита» Янис Тимма стал игроком «Басконии», сообщает официальный сайт испанского клуба.
Футбол
«Тосно» подписал экс-голкипера «Енисея» Опарина
Футбол
Марат Измайлов: Мне понравился энтузиазм руководителей «Арарата»
Бокс
Джон Дэвид Джексон: Ковалев доказал, что может победить Уорда в его же игре
Футбол
Официально: Спаллетти – новый главный тренер «Интера»
все новости
Парма
Пармакалендарьстатистика
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости