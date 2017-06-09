Джон Дэвид Джексон: Ковалев доказал, что может победить Уорда в его же игре

Тренер российского полутяжеловеса Сергея Ковалева Джон Дэвид Джексон поделился ожиданиями от второго поединка своего подопечного с американцем Андре Уордом.

- Если по-честному, то Сергею не нужно делать намного больше, чем он сделал в первом бою. В первой половине боя он доказал фанатам, что он может победить Уорда в его же игре. Теперь нам нужно во второй половине боя быть такими же эффективными и агрессивными, как и в первой. Но Сергей доказал, что он лучше.

Команда Уорда говорит о том, насколько он был хорош. Если это лучшее, на что способен Уорд, тогда знаете что? Он миновал свой пик, потому что в бою он только выживал. Он пропустил далеко не лучший удар Сергея, и все равно упал. Представьте, если бы Ковалев нанес Уорду свой лучший удар в подбородок. Тогда погас бы свет, - заявил Джексон.

Напомним, повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.