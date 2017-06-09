Татьяна Лебедева: Спортсмен имеет нейтральный статус, но он все равно имеет гражданство
Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева прокомментировала запрет IAAF на ношение российскими спортсменами предметов гардероба в цветах отечественного триколора.
- Это не то что неадекватно, это уже такой бред. Клиникой попахивает. По-другому уже это выразить эмоционально мне не хватит слов. Я не знаю, насколько они хотят нас унизить, это издевательство над нашей страной. Нас не то что на колени, на четвереньки уже опустили в отношении наших спортсменов. Да, спортсмен имеет нейтральный статус, но он же всё равно имеет гражданство, - заявила Лебедева RT.
Ранее в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) сообщили, что ношение российскими спортсменами формы цветов флага России является неуместным.