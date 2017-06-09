Татьяна Лебедева: Спортсмен имеет нейтральный статус, но он все равно имеет гражданство

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Валентин Балахничев: Запрет IAAF на ношение российского триколора противоречит правам человека Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал запрет IAAF на ношение российскими спортсменами предметов гардероба в цветах отечественного триколора.

IAAF считает неуместным ношение российскими спортсменами формы цветов флага РФ Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) считает, что ношение российскими спортсменами формы цветов флага России является неуместным. Об этом сообщили в пресс-службе IAAF.

Ласицкене первенствовала на этапе Бриллиантовой лиги в Риме Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

Сергей Шубенков: Болт - понторез Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков поделился мнением о ямайском спринтере Усэйне Болте.

ИААФ допустила Аксенову, Ребрик и Рудакову до международных соревнований, 28 заявок отклонены Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) одобрила заявки трех российских легкоатлетов. Под нейтральным флагом к международным соревнованиям допущены Ксения Аксенова (400 метров), Вера Ребрик (метание копья) и Вера Рудакова (400 метров с барьерами).

Крис Тернер: Свод правил IAAF для нейтральных атлетов находится в стадии разработки Исполнительный директор департамента коммуникаций IAAF Крис Тернер рассказал, что организация разрабатывает свод правил для российских участников ЧМ-2017 в нейтральном статусе.

Сергей Шубенков: Полтора часа просидел на допинг-контроле Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков просидел полтора часа на допинг-контроле после выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае, которое стало для него первым международным стартом после получения допуска от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Дмитрий Шляхтин: Нас не устраивает затянувшаяся пауза в вопросе допуска наших спортсменов Президент Всероссийский федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) отправлен повторный запрос по вопросу допуска представителей России на международные турниры под нейтральным флагом.

Медведев допустил выступление российских легкоатлетов под нейтральным флагом Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев посетил учебно-тренировочный центр «Новогорск».

Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) получила приглашение выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщила агентству «Р-Спорт» менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Совет ЕАА поддержал отмену рекордов, установленных пойманными на допинге легкоатлетами С 28 по 30 апреля прошла встреча Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА), на которой были рассмотрены предложения проектной группы.Об этом сообщает пресс-служба организации.

В Болгарии оправдали легкоатлетку Дынекову, обвиненную в употреблении допинга Дисциплинарная комиссия Болгарского олимпийского комитета (БОК) оправдала рекордсменку страны в беге на 3000 м с препятствиями Сильвию Дынекову, обвиненную в употреблении запрещенных веществ перед Олимпиадой-2016 в Бразилии.

IAAF разрешила атлетам РФ 15-16 лет соревноваться без дополнительного тестирования Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин рассказал о том, что российские легкоатлеты, которым уже исполнилось 15-16 лет, могут принимать участие в международных стартах без дополнительного тестирования.

Россия лишена золотой медали ЧМ-2013 в женской эстафете 4 по 400 метров ИААФ объявила о лишении сборной России золотой медали чемпионата мира 2013 года в женской эстафете 4 по 400 метров из-за положительной допинг-пробы бегуньи Антонины Кривошапки.

Виталий Мутко: Надо продолжать работу по восстановлению РУСАДА Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко выразил сомнение в эффективности политики руководства ИААФ по отношению к России.

Виталий Мутко: Нахождение Исинбаевой во главе наблюдательного совета РУСАДА не должно вызывать вопросов Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что нахождение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой во главе наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не должно вызывать вопросов.

Татьяна Лебедева: ИААФ делает из Исинбаевой козла отпущения «Insidethegames» публикует точку зрения Татьяны Лебедевой о причинах кофликта между Еленой Исинбаевой и главой IAAFСебастьяном Коу.

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