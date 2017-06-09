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Марат Измайлов: Мне понравился энтузиазм руководителей «Арарата»

Источник:  Официальная страница ФК «Арарат» «ВКонтакте»Комментарии

Полузащитник Марат Измайлов объяснил свое решение стать игроком московского «Арарата».

- Мне понравился энтузиазм руководителей клуба, их желание сделать по-настоящему привлекательный проект. К тому же «Арарат» сразу обозначил конкретный интерес и большое желание видеть меня в команде. Надеюсь, что мы все вместе сможем добиться поставленных целей и получить настоящее удовольствие от игры в футбол, - цитирует Измайлова официальная страница «Арарата» в одной из социальных сетей.

Ожидается, что «Арарат» в следующем сезоне будет играть в ПФЛ.

Ранее контракты с этой командой подписали Роман Павлюченко и Алексей Ребко.


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