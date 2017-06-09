«Тосно» подписал экс-голкипера «Енисея» Опарина
Источник: ФК «Тосно»Комментарии
«Тосно» заключил соглашение с вратарем Михаилом Опариным, сообщается на официальном сайте клуба из Ленинградской области.
Контракт новичка российской премьер-лиги с 24-летним вратарем рассчитан на три года.
Предыдущим клубом Опарина был «Енисей». В составе команды из Красноярска вратарь сыграл в 27 матчах первенства ФНЛ и пропустил 30 голов.
Опарин участвовал в переходных матчах с тульским «Арсеналом» (2:1, 0:1) за право выступать в РФПЛ.
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