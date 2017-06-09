Утка стала официальным талисманом чемпионата мира по хоккею 2018 года
Официальным талисманом чемпионата мира по хоккею 2018 года стала утка. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).
The 2018 #IIHFWorlds mascot is here! Vote for the name & win tickets for the final! https://t.co/czqtKsgGo3— IIHF (@IIHFHockey) 9 июня 2017 г.
Danske: https://t.co/WTSU0idzQj pic.twitter.com/lubaCyYNjF
- Мы выбрали утку, потому что она является героем классической сказки Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок». К тому же лебедь является национальной птицей Дании, а превращение из «гадкого утенка» напоминает трансформацию, которая произошла с датским хоккеем в последние 15-20 лет. Датская сборная преодолела путь из низших дивизионов до самого высокого уровня, чтобы постоянно конкурировать с лучшими сборными мира, - передает сайт ИИХФ слова генерального директора организационного комитета турнира Энвера Хансена.
Добавим, что чемпионат мира 2018 года пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.