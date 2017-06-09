Утка стала официальным талисманом чемпионата мира по хоккею 2018 года

Официальным талисманом чемпионата мира по хоккею 2018 года стала утка. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

- Мы выбрали утку, потому что она является героем классической сказки Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок». К тому же лебедь является национальной птицей Дании, а превращение из «гадкого утенка» напоминает трансформацию, которая произошла с датским хоккеем в последние 15-20 лет. Датская сборная преодолела путь из низших дивизионов до самого высокого уровня, чтобы постоянно конкурировать с лучшими сборными мира, - передает сайт ИИХФ слова генерального директора организационного комитета турнира Энвера Хансена.

Добавим, что чемпионат мира 2018 года пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.