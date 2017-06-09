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Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Чили

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стал известен стартовый состав сборной России на контрольной матч с командой Чили, который пройдет сегодня в Москве. 

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Шишкин, Комбаров, Самедов, Смольников, Глушаков, Головин, Миранчук, Смолов.

Запасные: Габулов, Гилерме, Кутепов, Джикия, Камболов, Ерохин, Жирков, Тарасов, Газинский, Канунников, Полоз, Бухаров.

Голосование: Как завершится матч Россия – Чили?

Матч

Россия - Чили

Состав

Россия: Акинфеев, Васин, Смольников, Шишкин, Кудряшов, Головин, Комбаров, Миранчук, Глушаков, Самедов, Смолов

Чили: Эррера, Хара, Фуензалида, Медель, Исла, Босежур, Эрнандес, Видаль, Арангис, Родригес, Варгас

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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