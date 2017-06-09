Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Чили
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стал известен стартовый состав сборной России на контрольной матч с командой Чили, который пройдет сегодня в Москве.
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Шишкин, Комбаров, Самедов, Смольников, Глушаков, Головин, Миранчук, Смолов.
Запасные: Габулов, Гилерме, Кутепов, Джикия, Камболов, Ерохин, Жирков, Тарасов, Газинский, Канунников, Полоз, Бухаров.
Состав! pic.twitter.com/eTYSjBv8db— Сборная России (@TeamRussia) 9 июня 2017 г.
Матч
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Смольников, Шишкин, Кудряшов, Головин, Комбаров, Миранчук, Глушаков, Самедов, Смолов
Чили: Эррера, Хара, Фуензалида, Медель, Исла, Босежур, Эрнандес, Видаль, Арангис, Родригес, Варгас
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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