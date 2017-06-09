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Доменико Тедеско возглавил «Шальке» (фото)

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Доменико Тедеско назначен новым главным тренером «Шальке», сменив на этом посту Маркуса Вайнцирля, сообщает официальный твиттер клуба из Гельзенкирхена.

Контракт с 31-летним специалистом рассчитан на два года. Ранее Тедеско возглавлял команду «Эрцгебирге» из второй бундеслиги.

В минувшем чемпионате Германии «Шальке» занял 10-е место.

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