Доменико Тедеско возглавил «Шальке» (фото)
Источник: ФК «Шальке»Комментарии
Доменико Тедеско назначен новым главным тренером «Шальке», сменив на этом посту Маркуса Вайнцирля, сообщает официальный твиттер клуба из Гельзенкирхена.
Контракт с 31-летним специалистом рассчитан на два года. Ранее Тедеско возглавлял команду «Эрцгебирге» из второй бундеслиги.
В минувшем чемпионате Германии «Шальке» занял 10-е место.
#S04 beurlaubt Markus #Weinzierl - Neuer Trainer Domenico #Tedesco erhält Zweijahresvertrag. Weitere Infos gleich auf schalke04.de! pic.twitter.com/mEY3hXnvbi— FC Schalke 04 (@s04) 9 июня 2017 г.
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