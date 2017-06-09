Читатели «Советского спорта» полагают, что сборная Чили победит россиян
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня в Москве сборная России проведет товарищеский матч с командой Чили.
Уже известен стартовый состав подопечных Станислава Черчесова на эту встречу.
Большинство посетителей нашего сайта полагает, что победу в матче одержат южноамериканцы.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча Россия - Чили.
Матч
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Смольников, Шишкин, Кудряшов, Головин, Комбаров, Миранчук, Глушаков, Самедов, Смолов
Чили: Эррера, Хара, Фуензалида, Медель, Исла, Босежур, Эрнандес, Видаль, Арангис, Родригес, Варгас
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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