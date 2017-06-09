Валентин Балахничев: Запрет IAAF на ношение российского триколора противоречит правам человека

Светлана Журова: У меня очень много вопросов к западной демократии, это уже русофобские настроения высочайшего уровня

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова подвергла жёсткой критике запрет IAAF на ношение российскими спортсменами предметов гардероба, намекающих на цвет отечественного триколора.