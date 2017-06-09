Валентин Балахничев: Запрет IAAF на ношение российского триколора противоречит правам человека
Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал запрет IAAF на ношение российскими спортсменами предметов гардероба в цветах отечественного триколора.
- В этом решении не содержится ничего юридически обоснованного, оно абсолютно нелепое. Это какая-то новая версия дискриминации. Запрет на ношение формы того или иного цвета, думаю, противоречит правам человека. В скором времени они придут к тому, что нам придётся менять нашим спортсменам русские фамилии. Это напоминает преследование по цвету кожи, мне кажется, что это одна из форм русофобии, и она приближается к некой завуалированной форме расизма. Исключить цвета или их сочетания, напоминающие российский флаг, - это нарушение прав спортсмена. Преследование по такому принципу напоминает инквизицию, - заявил Балахничев RT.
Ранее в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) сообщили, что ношение российскими спортсменами формы цветов флага России является неуместным.