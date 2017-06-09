Светлана Журова: У меня очень много вопросов к западной демократии, это уже русофобские настроения высочайшего уровня

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова подвергла жесткой критике запрет IAAF на ношение российскими спортсменами предметов гардероба, намекающих на цвет отечественного триколора.

- У меня очень много вопросов к западной демократии: это же вообще абсурд, нарушение Олимпийской хартии, где написано, что никакой дискриминации быть не должно. И после этого нас ещё обвиняют в расизме, когда мы в шутку надеваем на карнавал костюмы негров? Такие действия не пойдут на пользу мировой общественности потому, что это даже не двойные стандарты, а отсутствие демократии.

Наши спортсмены ведь не фашистскую свастику надевают. Это просто русофобские настроения высочайшего уровня, людям уже что-то такое внушили, что они, видя у российских спортсменок ногти с триколором, считают, что этими ногтями девушки будут нажимать красную кнопку. Тогда просто попрощайтесь с нами, скажите, что не воспринимаете нас ни в каком виде, - цитирует Журову «RT на русском».

8 июня IAAF осудила ношение российскими легкоатлетами формы цветов триколора, назвав подобное поведение неуместным.





