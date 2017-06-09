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МОК включил сразу 15 новых дисциплин в программу Олимпийских игр 2020 года

Источник:  МОККомментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио, сразу 15 новых спортивных дисциплин. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Таким образом, на Олимпийских играх в 2020 году добавятся следующие соревнования: смешанная эстафета 4 по 400 м; комбинированная эстафета по плаванию 4 по 100 м; соревнования по плаванию на дистанции 800 м у мужчин и 1500 м у женщин; смешанные командные соревнования по дзюдо и стрельбе из лука; соревнования по баскетболу среди команд 3 на 3; соревнования по BMX фристайлу у мужчин и женщин; соревнования в миксте по настольному теннису; командные соревнования по фехтованию среди мужчин и женщин; смешанная эстафета по триатлону; мужской и женский мэдисон в велотреке.

Напомним, что XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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