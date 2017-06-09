Гарри Монк возглавил «Мидлсбро»
Источник: ФК «Мидлсбро»Комментарии
Гарри Монк назначен главным тренером «Мидлсбро», сообщается на официальном сайте клуба.
Официальное представление 38-летнего специалиста в качестве нового наставника «Мидлсбро» пройдет в понедельник.
Последним местом работы Монка был «Лидс», который в завершившемся сезоне чемпионшипа занял седьмое место.
Мидлсбро», в свою очередь, по итогам прошедшего сезона вылетел из английской премьер-лиги и следующий сезон начнет во втором по силе национальном дивизионе.
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