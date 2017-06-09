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Гарри Монк возглавил «Мидлсбро»

Источник:  ФК «Мидлсбро»Комментарии

Гарри Монк назначен главным тренером «Мидлсбро», сообщается на официальном сайте клуба.

Официальное представление 38-летнего специалиста в качестве нового наставника «Мидлсбро» пройдет в понедельник.

Последним местом работы Монка был «Лидс», который в завершившемся сезоне чемпионшипа занял седьмое место.

Мидлсбро», в свою очередь, по итогам прошедшего сезона вылетел из английской премьер-лиги и следующий сезон начнет во втором по силе национальном дивизионе.


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