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Павел Колобков: Не было никаких сомнений, что фехтовальщики всегда полностью чисты

Источник:  ТАССКомментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал решение WADA прекратить расследование в отношении российских фехтовальщиков.

- Не было никаких сомнений, что фехтовальщики всегда полностью чисты перед антидопинговыми службами. Никогда к фехтованию претензий не было, причем не только к российскому, но и к международному. Это важное решение, и я его приветствую, - цитирует Колобкова ТАСС.

Ранее пресс-служба Федерации фехтования России сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекратило расследование в отношении 27 российских фехтовальщиков, чьи имена были упомянуты в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

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