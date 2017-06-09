Вавринка обыграл Маррэя и стал первым финалистом «Ролан Гаррос»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в финал Открытого чемпионата Франции-2017.
В полуфинальном матче, который продолжался 4 часа и 34 минуты, Вавринка, уступая 1-2 по сетам, обыграл первую ракетку мира Энди Маррэя.
Вавринка выполнил 6 подач навылет и допустил 3 двойные ошибки. Он выиграл девять геймов на подаче соперника.
В финале швейцарец сразится с победителем встречи Рафаэль Надаль (Испания) - Доминик Тим (Австрия).
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Париж (Франция)
1/2 финала
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Вавринка С. (Швейцария) - 7:6, 3:6, 7:5, 6:7, 1:6
Место и дата
09 июня 13:45, , Онлайн-трансляция
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