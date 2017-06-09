Сергей Фурсенко: У Луческу не сложилось с игроками «Зенита» в силу мягкости характера
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Генеральный директор «Зенита»
Сергей Фурсенко поделился мнением о работе бывшего тренера петербургского
клуба Мирчи Луческу.
— Мирча Луческу на самом деле очень добрый человек. Я
общался с ним очень много, каждый день на протяжении последней недели. У него
не сложилось немного с игроками. Скорее всего, в силу мягкости характера. А
сейчас ему ужасно обидно. Он ведь всегда был победителем, –
приводит слова Фурсенко официальный сайт «Зенита».
Напомним, в мае «Зенит» отправил Луческу в отставку. С
петербургским клубом румынский специалист работал с лета 2016 года. Под его
руководством команда заняла третье место в чемпионате России.
Новым тренером «Зенита» стал Роберто Манчини.
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