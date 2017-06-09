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Сергей Фурсенко: У Луческу не сложилось с игроками «Зенита» в силу мягкости характера

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о работе бывшего тренера петербургского клуба Мирчи Луческу.

— Мирча Луческу на самом деле очень добрый человек. Я общался с ним очень много, каждый день на протяжении последней недели. У него не сложилось немного с игроками. Скорее всего, в силу мягкости характера. А сейчас ему ужасно обидно. Он ведь всегда был победителем, – приводит слова Фурсенко официальный сайт «Зенита».

Напомним, в мае «Зенит» отправил Луческу в отставку. С петербургским клубом румынский специалист работал с лета 2016 года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате России.

Новым тренером «Зенита» стал Роберто Манчини.

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