Сергей Фурсенко: У Луческу не сложилось с игроками «Зенита» в силу мягкости характера

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о работе бывшего тренера петербургского клуба Мирчи Луческу.

— Мирча Луческу на самом деле очень добрый человек. Я общался с ним очень много, каждый день на протяжении последней недели. У него не сложилось немного с игроками. Скорее всего, в силу мягкости характера. А сейчас ему ужасно обидно. Он ведь всегда был победителем, – приводит слова Фурсенко официальный сайт «Зенита».

Напомним, в мае «Зенит» отправил Луческу в отставку. С петербургским клубом румынский специалист работал с лета 2016 года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате России.

Новым тренером «Зенита» стал Роберто Манчини.