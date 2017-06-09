Роман Йоси: Сегодня «Питтсбург» был намного лучше нас
Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси прокомментировал пятый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (0:6).
- Весь матч ощущался по-другому. Сегодня «Питтсбург» был намного лучше нас и заслуживал такого результата. Мы же всю игру принимали неправильные решения и так и не вернулись к собственной системе, - рассказал защитник «Предаторз» в интервью официальному сайту НХЛ.
Добавим, что «Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.
Матч
Питтсбург - Нэшвилл - 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
Голы:
Шульц (Хорнквист, Кросби), 1:31 (1:0 - бол.). Раст (Дэйли, Куниц), 6:43 (2:0). Малкин (Хэйнси, Кессел), 19:49 (3:0). Шири (Кросби, Гюнцель), 21:19 (4:0). Кессел (Кросби, Мяяття), 28:02 (5:0). Хэйнси (Малкин, Кессел), 36:40 (6:0).
Место и дата
09 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция