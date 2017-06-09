Роман Йоси: Сегодня «Питтсбург» был намного лучше нас

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси прокомментировал пятый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (0:6).

- Весь матч ощущался по-другому. Сегодня «Питтсбург» был намного лучше нас и заслуживал такого результата. Мы же всю игру принимали неправильные решения и так и не вернулись к собственной системе, - рассказал защитник «Предаторз» в интервью официальному сайту НХЛ.

Добавим, что «Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.