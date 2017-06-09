Сидни Кросби: Старт пятого матча с «Нэшвиллом» нам, безусловно, удался
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал пятый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Нэшвилла» (6:0).
- Нам действительно удался отличный старт в этой игре. Мы так и планировали начать встречу и сумели воплотить задуманное на льду. Первый гол придал нам уверенности, после чего мы смогли закрепить успех и забросить еще несколько шайб в первом периоде. Шири и Гюнтцель здорово помогали мне в создании моментов, они быстро катаются, мгновенно принимают решения и делают массу полезных вещей. Думаю, что в четвертой игре в Нэшвилле мы тоже неплохо начали матч, но на этот раз нам больше повезло. Мы перевернули страницу после прошлой неудачи и сумели перенести позитивные моменты той встречи в позитивный результат в этой, - рассказал Кросби в интервью NHL.com/ru.
Добавим, что «Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.
Матч
Питтсбург - Нэшвилл - 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
Голы:
Шульц (Хорнквист, Кросби), 1:31 (1:0 - бол.). Раст (Дэйли, Куниц), 6:43 (2:0). Малкин (Хэйнси, Кессел), 19:49 (3:0). Шири (Кросби, Гюнцель), 21:19 (4:0). Кессел (Кросби, Мяяття), 28:02 (5:0). Хэйнси (Малкин, Кессел), 36:40 (6:0).
Место и дата
09 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция