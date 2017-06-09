Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург6 : 0Нэшвилл
Футбол  Россия0 : 1Чили
Волейбол  Франция- : -Россия
Футбол  Бразилия0 : 1Аргентина
Теннис  Надаль6:3, 3:1Тим
Футбол  Латвия- : -Португалия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сидни Кросби: Старт пятого матча с «Нэшвиллом» нам, безусловно, удался

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал пятый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Нэшвилла» (6:0).

- Нам действительно удался отличный старт в этой игре. Мы так и планировали начать встречу и сумели воплотить задуманное на льду. Первый гол придал нам уверенности, после чего мы смогли закрепить успех и забросить еще несколько шайб в первом периоде. Шири и Гюнтцель здорово помогали мне в создании моментов, они быстро катаются, мгновенно принимают решения и делают массу полезных вещей. Думаю, что в четвертой игре в Нэшвилле мы тоже неплохо начали матч, но на этот раз нам больше повезло. Мы перевернули страницу после прошлой неудачи и сумели перенести позитивные моменты той встречи в позитивный результат в этой, - рассказал Кросби в интервью NHL.com/ru.

Добавим, что «Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.

Матч

Питтсбург - Нэшвилл - 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Голы:

Шульц (Хорнквист, Кросби), 1:31 (1:0 - бол.). Раст (Дэйли, Куниц), 6:43 (2:0). Малкин (Хэйнси, Кессел), 19:49 (3:0). Шири (Кросби, Гюнцель), 21:19 (4:0). Кессел (Кросби, Мяяття), 28:02 (5:0). Хэйнси (Малкин, Кессел), 36:40 (6:0).

Место и дата

09 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Конор Шири: Малкин — ключевой игрок «Питтсбурга»Нападающий «Питтсбурга» Конор Шири прокомментировал игру Евгения Малкина в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Нэшвилла» (6:0).Роб Блейк: Считаю, что Тоффоли способен забрасывать не менее 25 шайб за сезонГенеральный менеджер «Лос-Анжелеса» Роб Блейк прокомментировал подписание нового контракта с нападающим команды Тайлером Тоффоли.Сидни Кросби: До победы в серии с «Нэшвиллом» еще очень далеко, честно говоряКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал, что для победы в финальной серии Кубка Стэнли против «Нэшвилла» хоккеистам «Питтсбурга» по-прежнему нужно прибавлять.Роман Йоси: Сегодня «Питтсбург» был намного лучше насЗащитник «Нэшвилла» Роман Йоси прокомментировал пятый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (0:6).Мэтт Каллен: Кросби вдохновил нас на подвигиФорвард «Питтсбурга» Мэтт Каллен оценил вклад капитана команды Сидни Кросби в победу в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (6:0).Майк Фишер: Не надо сваливать все на Ринне, вся команда сыграла отвратительноКапитан «Нэшвилла» Майк Фишер высказался о пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (0:6).Пекка Ринне: У «Нэшвилла» попросту ничего не получилосьГолкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне прокомментировал пятый матч финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (0:6).Питер Лавиолетт: Мы не должны позволять «Питтсбургу» издеваться над РиннеГлавный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт подвел итоги пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (0:6).Майк Салливан: Я никогда не видел Кросби таким голодным до побед, как сейчасГлавный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (6:0) высказался о капитане команды Сидни Кросби.Сидни Кросби: Саббэн пытался применить против меня несколько приемов из UFCКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби после пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (6:0) рассказал о стычке с защитником соперников Пи Кеем Саббэном.Евгений Малкин: Драка с этим парнем? Он сам на моего партнера прыгнул! (видео)Евгений Малкин: Драка с этим парнем? Он сам на моего партнера прыгнул! (видео)Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге после разгрома «Нэшвилла» (6:0) поговорил с Евгением Малкиным.Победа «Питтсбурга» и гол Малкина, ЦСКА обыграл «Химки», Халеп в финале «Ролан Гаррос». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра пятницы.«Малкин схватил защитника, врезал ему…» Как «Питтсбург» порвал «Нэшвилл» (видео)«Малкин схватил защитника, врезал ему…» Как «Питтсбург» порвал «Нэшвилл» (видео)«Питтсбург» разгромил «хищников» в пятом матче финала Кубка Стэнли. Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка и снова подрался.Гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Нэшвилл» и выйти вперед в финальной серии Кубка СтэнлиМатч финальной серии Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Нэшвиллом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Питтсбурга».Тоффоли подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом»Нападающий Тайлер Тоффоли и «Лос-Анджелес» согласовали условия трехлетнего контракта на $13,8 млн ($4,6 млн в среднем за год). Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.Пи-Кей Суббан: Все знают, насколько хороши их центральные Кросби и МалкинЗащитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан рассказал о тактике команды в предстоящем пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга».
Футбол
Капелло может возглавить китайский клуб
Футбол
Сергей Фурсенко: У Луческу не сложилось с игроками «Зенита» в силу мягкости характера
Теннис
Вавринка обыграл Маррэя и стал первым финалистом «Ролан Гаррос»
Футбол
Доменико Тедеско возглавил «Шальке» (фото)
все новости
Нэшвилл
Нэшвиллкалендарьстатистика
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Сидни Кросби
Сидни Кросбивсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Стэнли
Кубок Стэнли