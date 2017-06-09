Сидни Кросби: До победы в серии с «Нэшвиллом» еще очень далеко, честно говоря

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал, что для победы в финальной серии Кубка Стэнли против «Нэшвилла» хоккеистам «Питтсбурга» по-прежнему нужно прибавлять.

- До победы в серии еще очень далеко, честно говоря. Нам по-прежнему нужно прибавлять во многих аспектах игры. В шестом матче нам будет противостоять совершенно другой «Нэшвилл», который перед лицом своим страстных болельщиков не сможет позволить себе дать слабину. Мы должны быть к этому готовы лучше, чем в предыдущих двух поединках у них в гостях. Обе команды будут голодны до победы, и в конечном итоге все сведется к тому, кто лучше воспользуется своими шансами, - рассказал Кросби в интервью NHL.com/ru.

Добавим, что «Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.