Сидни Кросби: До победы в серии с «Нэшвиллом» еще очень далеко, честно говоря
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал, что для победы в финальной серии Кубка Стэнли против «Нэшвилла» хоккеистам «Питтсбурга» по-прежнему нужно прибавлять.
- До победы в серии еще очень далеко, честно говоря. Нам по-прежнему нужно прибавлять во многих аспектах игры. В шестом матче нам будет противостоять совершенно другой «Нэшвилл», который перед лицом своим страстных болельщиков не сможет позволить себе дать слабину. Мы должны быть к этому готовы лучше, чем в предыдущих двух поединках у них в гостях. Обе команды будут голодны до победы, и в конечном итоге все сведется к тому, кто лучше воспользуется своими шансами, - рассказал Кросби в интервью NHL.com/ru.
Добавим, что «Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.
Матч
Питтсбург - Нэшвилл - 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
Голы:
Шульц (Хорнквист, Кросби), 1:31 (1:0 - бол.). Раст (Дэйли, Куниц), 6:43 (2:0). Малкин (Хэйнси, Кессел), 19:49 (3:0). Шири (Кросби, Гюнцель), 21:19 (4:0). Кессел (Кросби, Мяяття), 28:02 (5:0). Хэйнси (Малкин, Кессел), 36:40 (6:0).
Место и дата
09 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция