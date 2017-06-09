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Роб Блейк: Считаю, что Тоффоли способен забрасывать не менее 25 шайб за сезон

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Генеральный менеджер «Лос-Анжелеса» Роб Блейк прокомментировал подписание нового контракта с нападающим команды Тайлером Тоффоли.

- Он получил гарантии на несколько лет вперед. К тому же он сейчас в самом расцвете сил. Я считаю, что он способен забрасывать не менее 25 шайб за сезон, если не будет травм. Может подняться и до 30. Такое уже было с ним, так что этот рубеж вполне ему по силам. В его жизни появилась стабильность, и он может думать о результативности. Он в первый раз получил травму. По-моему, у него никогда не было травм, - цитирует Блейка NHL.com/ru.

Ранее нападающий и «Кингз» согласовали условия трехлетнего контракта на $13,8 млн ($4,6 млн в среднем за год). В форвард провел за «Лос-Анжелес» 293 матча и набрал за это время 175 (84+91) очков.

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